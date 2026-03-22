Domenica 22 marzo la Maratona di Roma in diretta

Domenica 22 marzo si terrà la Maratona di Roma, un evento che vedrà molti atleti correre attraverso le strade della città. La manifestazione, chiamata Acea Run Rome The Marathon 2026, trasformerà Roma in un grande palcoscenico sportivo con partecipanti provenienti da tutto il mondo. La corsa si svolgerà lungo un percorso che attraversa i principali monumenti e quartieri della capitale.

Domenica 22 marzo tutto il mondo correrà a Roma per l’ Acea Run Rome The Marathon 2026, l’evento che trasforma la Città Eterna in un grande scenario sportivo. La diretta sarà su Sky Sport Arena e in streaming su NOW, con appuntamento dalle ore 9 per seguire i protagonisti lungo i 42,195 km del percorso. Un percorso tra storia e spettacolo. La partenza sarà dal Colosseo e dai Fori Imperiali, con arrivo al Circo Massimo, attraversando alcune delle tappe più iconiche di Roma: Basilica di San Paolo, Isola Tiberina, Castel Sant’Angelo, Basilica di San Pietro, con una tappa anche al Foro Italico. Il percorso toccherà inoltre Piazza del Popolo, Piazza di Spagna e Piazza Navona, regalando uno spettacolo unico ai partecipanti e agli spettatori. 🔗 Leggi su Funweek.it

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Al via la Maratona di Roma: strade chiuse e percorso facebook

Tutto pronto per la Maratona di Roma, Acea sostiene il legame tra sport e acqua. Oltre 36mila le persone attese, 42 km da correre e un percorso che si snoda tra le strade e i monumenti più importanti della città, lungo il Tevere. #ANSA x.com