Weekend a Roma 5 eventi da non perdere sabato 21 e domenica 22 Marzo

Ecco cinque eventi a Roma che si svolgono nel fine settimana di sabato 21 e domenica 22 marzo. Tra mostre, concerti e fiere, ci sono diverse iniziative programmate in varie location della città. L’elenco include appuntamenti culturali e ricreativi rivolti a visitatori e residenti, con orari e dettagli specifici disponibili per ciascuna manifestazione.

Se ti stai chiedendo cosa fare questo weekend a Roma, abbiamo scovato 5 eventi da non perdere sabato 21 e domenica 22 marzo. La Capitale si prepara a vivere due giornate intense tra cultura, arte, libri e gusto, con appuntamenti pensati per ogni tipo di pubblico. Dai grandi eventi istituzionali alle esperienze più immersive, il fine settimana della Città Eterna offre un calendario ricco e variegato capace di trasformare la città in un palcoscenico diffuso. LEGGI ANCHE: Vasari e Roma, la mostra che riscopre il maestro della Maniera Moderna Weekend Roma 21 e 22 marzo: tornano le Giornate FAI di Primavera 2026. Tornano le Giornate FAI di Primavera, con centinaia di luoghi solitamente chiusi aperti al pubblico. 🔗 Leggi su Funweek.it

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