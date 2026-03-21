La politica perde un altro democristiano | addio Paolo Cirino Pomicino

Paolo Cirino Pomicino, noto anche come Geronimo, ha terminato oggi la sua carriera politica. È stato un rappresentante della democrazia cristiana e ha partecipato a vari momenti della politica italiana. La sua presenza nel panorama politico si è conclusa con questa ultima battaglia, segnando la fine di un lungo percorso.

Paolo Cirino Pomicino, detto Geronimo, ha concluso oggi la sua ultima battaglia. O’ ministro, come veniva soprannominato dagli avversari politici, era nato nel 1939 e, prima di intraprendere la carriera politica, si laurea in medicina e chirurgia con 110110, lavora al Cardarelli di Napoli come assistente neurochirurgo e, poi in qualità di aiuto neurologo. Ex parlamentare della Dc e ministro dei governi Andreotti. Pomicino è morto nel pomeriggio, era ricoverato da qualche giorno. Bilancio Campania, via libera in Commissione: ora la partita passa al. VIDEO Comunali, Domenico Errico lancia la sua candidatura: “Calvi ha bisogno. VIDEO Benevento – Catania è già iniziata: in campo i commercialisti. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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