È morto Paolo Cirino Pomicino

È scomparso oggi Paolo Cirino Pomicino, noto anche come Geronimo. Ex ministro e figura politica di rilievo, ha lasciato questa vita lasciando un'impronta significativa nel panorama politico italiano. La notizia della sua morte è stata confermata da fonti ufficiali, senza ulteriori dettagli su circostanze o cause. La sua scomparsa rappresenta un momento di riflessione per chi ha seguito la sua lunga carriera pubblica.

Paolo Cirino Pomicino, detto Geronimo, ha concluso oggi la sua ultima battaglia. O’ ministro, come veniva soprannominato dagli avversari politici, era nato nel 1939 e, prima di intraprendere la carriera politica, si laurea in medicina e chirurgia con 110110, lavora al Cardarelli di Napoli come assistente neurochirurgo e, poi in qualità di aiuto neurologo. L'ingresso in politica e la nascita dello 'Sportello Pomicino'. La sua vita si lega, però, indissolubilmente a quella della Democrazia Cristiana campana. Negli anni ’70 è consigliere e assessore del Comune di Napoli ma, nel 1976, viene eletto deputato tra le fila della corrente andreottiana e negli anni ’80 entra nelle stanze del potere come presidente della commissione bilancio della Camera. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - È morto Paolo Cirino Pomicino Articoli correlati Cirino Pomicino contro la riforma Nordio, alla luce di 42 procedimenti e 41 assoluzioniUn No che può sembrare paradossale per un uomo con la sua storia politico-giudiziaria e la sua collocazione nel centrodestra. Leggi anche: Referendum: polemiche sulla data, guardando al rinnovo del Csm. Intanto il fronte del no ‘arruola’ Cirino Pomicino Tutti gli aggiornamenti su Paolo Cirino Pomicino Discussioni sull' argomento Lo bollarono come colluso senza un processo: Rotondi difende Lima su Facebook. Peccato che a condannarlo fu Cosa Nostra; Umberto Bossi, Vittorio Feltri: il matto di Varese partito dalle valli che ha sepolto la Dc | Libero Quotidiano.it; Referendum giustizia, a Morando va l'oscar della sinistra del Sì | Libero Quotidiano.it.