Divinazione proustiana dal Prado a Urbino

A circa trent’anni, Roberto Longhi partì per un viaggio in Europa accompagnato dal collezionista Alessandro Contini Bonacossi e dalla sua moglie Vittoria. Durante l’itinerario, visitò importanti musei e collezioni, tra cui il Prado e Urbino. L’attenzione si concentrò su opere e spazi artistici, segnando un momento di approfondimento personale e professionale per Longhi.

Saggi ritrovati «Il solennissimo maestro Pedro Berruguete»: come Roberto Longhi risolse, in favore della Spagna, il busillis degli «Uomini illustri» dello studiolo del duca Federigo: edito da Abscondita Saggi ritrovati «Il solennissimo maestro Pedro Berruguete»: come Roberto Longhi risolse, in favore della Spagna, il busillis degli «Uomini illustri» dello studiolo del duca Federigo: edito da Abscondita Quando aveva circa trent’anni Roberto Longhi s’imbarcò in un lungo viaggio attraverso l’Europa assieme al collezionista Alessandro Contini Bonacossi e alla di lui consorte, donna Vittoria. È un fatto noto, ormai riconosciuto come uno dei punti di svolta nel percorso di quello storico dell’arte di genio. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it © Cms.ilmanifesto.it - Divinazione proustiana, dal Prado a Urbino Articoli correlati Pesaro Urbino: Sinistra per Urbino punta a pubblica gestione dell’acqua e stop nuovi invasi per crisi idrica.Pesaro, 18 febbraio 2026 – Sinistra per Urbino lancia una sfida sulla gestione delle risorse idriche nella provincia, contestando la logica del... Chi è Priscilla Prado, la moglie di PucciElegante, riservata e lontana dal clamore mediatico, Priscilla Prado è la donna che ha condiviso la vita con Andrea Pucci, comico e attore amatissimo...