Priscilla Prado, moglie di Andrea Pucci, mantiene un profilo basso e si tiene lontana dal clamore mediatico. Elegante e riservata, ha condiviso la vita con il comico e attore molto amato dal pubblico italiano, senza cercare la scena o i riflettori.

Elegante, riservata e lontana dal clamore mediatico, Priscilla Prado è la donna che ha condiviso la vita con Andrea Pucci, comico e attore amatissimo dal pubblico italiano. Pur essendo legata ad un personaggio famoso, Priscilla ha sempre scelto la discrezione, diventando una presenza solida e fondamentale nella vita privata dell’artista. Chi è Priscilla Prado, la carriera. Classe 1984, Priscilla Prado è di origine brasiliana e ha trascorso parte della sua giovinezza tra il Brasile e l’Europa, prima di stabilirsi definitivamente in Italia, Paese che è diventato il centro della sua vita personale e professionale. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Chi è Priscilla Prado, la moglie di Pucci

Approfondimenti su Priscilla Prado

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Andrea Pucci, Vita Privata: Chi E' La Moglie Brasiliana!

Ultime notizie su Priscilla Prado

È nata Priscilla, la fake news fa infuriare Giulia De LellisLa fine dell’estate porta con sé l’arrivo di numerosi, tanto attesi bebè. Forse, però, ci è sfuggita la mano e abbiamo tutti finito per sviluppare una vera e propria ossessione per le gravidanze dei ... dilei.it