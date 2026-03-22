Discarica le barricate del comitato | Solidarietà? Ci riempiono di rifiuti

Il comitato AmbienteVivo di San Costanzo ha messo in atto barricate per protestare contro le decisioni prese durante l’ultima riunione dei sindaci dell’Ata di Pesaro-Urbino, ritenute dannose. La protesta nasce dalla sensazione di essere sopraffatti e dalla loro opinione che la gestione dei rifiuti porti più rifiuti e problemi che benefici. La loro posizione si traduce in azioni concrete di fronte alle scelte delle autorità locali.

Il comitato AmbienteVivo di San Costanzo "esprime profonda delusione e disapprovazione rispetto alle decisioni prese durante la recente riunione dei sindaci dell’Ata (Assemblea Territoriale d’Ambito) di Pesaro-Urbino per l’aggiornamento del Piano d’Ambito 2023". Decisioni assunte con la sola astensione del primo cittadino sancostanzese Carbone, tra le quali figura l’ampliamento delle discariche di Monteschiantello (per 300mila metri cubi) e Tavullia (450mila metri cubi). "Altro che ‘scelte coraggiose e lungimiranti’ di cui hanno recentemente parlato il sindaco di Fano Luca Serfilippi e il presidente Aset, Giacomo Mattioli – attacca il comitato presieduto da Stefano Sanchioni -. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Discarica, le barricate del comitato: "Solidarietà? Ci riempiono di rifiuti" Articoli correlati Sanità, ancora polemiche. Il Comitato alza le barricate: "Perché Proietti non c’era?"Non ha messo d’accordo tutti il consiglio comunale aperto sulla Sanità tenutosi nel giorni scorsi. Collinaia, montagne di rifiuti nel parcheggio-discarica: le foto del degradoNell'area dietro il bar Sardelli, alcuni incivili hanno lasciato di tutto: televisori, vestiti, culle e anche una bicicletta L'anno scorso nel...