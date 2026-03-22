L’uomo della coppa è sempre lui, Pep Guardiola. A Wembley è la festa del suo Manchester City, che batte 2-0 l’Arsenal grazie alla doppietta di Nico O’Reilly e conquista la Carabao Cup, la coppa di lega che Pep diventa il primo allenatore a sollevare cinque volte. Un trionfo più che meritato, perché quando si è cominciato a giocare davvero dopo il sonnacchioso primo tempo, il City è sembrato più in palla, più determinato, più concreto. Grazie al nuovo talento lanciato quest’anno da Pep, che giusto ieri ha festeggiato i 21 anni, ma soprattutto grazie a una squadra più determinata, salita di livello ben prima che una papera di Kepa regalasse il vantaggio al City. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Disastro Kepa, due gol di O'Reilly e Pep solito cannibale: Arsenal battuto, al City la Carabao Cup

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