Diritti dei lavoratori e sicurezza | incontro a scuola

Si è svolto un incontro tra rappresentanti delle istituzioni scolastiche e esperti del settore del lavoro, con l’obiettivo di sensibilizzare gli studenti sui diritti dei lavoratori e sulla sicurezza sul lavoro. Durante l’evento, sono stati affrontati temi legati alle normative vigenti e alle precauzioni da adottare in ambito lavorativo. L’iniziativa mira a avvicinare il mondo scolastico alle questioni pratiche del mondo del lavoro.

Accorciare le distanze tra il mondo della scuola e quello del lavoro, portando la conoscenza dei diritti direttamente tra i banchi. Con questo obiettivo lo Spi Cgil Lega Follonica-Scarlino ha varcato la soglia dell’Istituto Tecnico ad indirizzo Economico follonichese. L’incontro, che si è tenuto durante le ultime due ore di lezione, ha visto come protagonista Maikol Ricci, segretario di Nidil e funzionario Filcams Cgil, "uno dei volti – dicono dalla Cgil – più giovani e rappresentativi del sindacato locale". "La scelta di Ricci non è stata casuale – continua il sindacato –: la categoria Nidil (Nuove Identità di Lavoro) si occupa quotidianamente di precariato, collaborazioni e forme contrattuali atipiche, interfacciandosi con una generazione che spesso vive il primo contatto con il mercato del lavoro proprio attraverso la precarietà. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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