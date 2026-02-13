Olimpiadi la denuncia della Cgil su sicurezza e diritti dei lavoratori

Olimpiadi invernali Milano-Cortina, la Filcams Cgil di Sondrio denuncia che molti lavoratori dei servizi di supporto si trovano a operare senza adeguate misure di sicurezza e con contratti precari, in particolare nelle zone di montagna dove le condizioni climatiche complicano ulteriormente le operazioni.

È alta l’attenzione della Filcams Cgil di Sondrio sulle condizioni di sicurezza e sul rispetto dei diritti delle lavoratrici e dei lavoratori impegnati nei servizi legati alle Olimpiadi invernali Milano-Cortina. Nei giorni scorsi il sindacato è intervenuto dopo numerose segnalazioni, in particolare da parte degli addetti al controllo accessi nei siti olimpici di Bormio e Livigno, dove sono stati evidenziati turni prolungati, esposizione al freddo e ritardi nella fornitura dei dispositivi di protezione individuale. Le criticità hanno riguardato anche le postazioni di lavoro: tende temporanee con pavimentazioni ghiacciate e sistemi di riscaldamento non sempre adeguati.🔗 Leggi su Sondriotoday.it

Approfondimenti su olimpiadi denuncia

Sass e Villa Orfeo sono al centro di una denuncia della Cgil, che evidenzia le gravi criticità riguardanti le condizioni di lavoro.

Cgil, Cisl e Uil hanno dichiarato uno stato di agitazione sui Centri per l'impiego della Regione, denunciando un intervento che rischia di compromettere i diritti dei lavoratori.

Ultime notizie su olimpiadi denuncia

Argomenti discussi: Olimpiadi Milano Cortina, Greenpeace denuncia gli sponsor inquinanti e scrive al Comitato Olimpico Internazionale; Olimpiadi, la denuncia di Ghali sui social: Non potrò cantare l’inno d’Italia alla…; Milano-Cortina 2026, le Olimpiadi del petrolio: lo spot denuncia di Greenpeace; Olimpiadi Milano Cortina: Le medaglie si rompono, la denuncia social degli atleti.

Olimpiadi Milano-Cortina, la Cgil denuncia: precariato e sfruttamento nei cantieri e nei serviziOlimpiadi: turni di 12 ore, mansioni spostate, criticità nella sicurezza. La Cgil accusa: nei Giochi vincono lavoro povero e sfruttamento ... lanotiziagiornale.it

Olimpiadi 2026: Per le Olimpiadi i nostri militari dormono al gelo. La denuncia del sindacatoL’entusiasmo per l’inaugurazione dei Giochi Invernali sembra non riuscire a valicare le mura delle caserme dove alloggiano i nostri soldati. Mentre i ... thesocialpost.it

Tre euro per pulire una stanza da 800€ a notte sotto Olimpiadi. Questa la denuncia di Laura, una lavoratrice in appalto per un hotel a 4 stelle di Milano rilasciata al Fatto Quotidiano. Purtroppo non è nulla di sconvolgente. Sappiamo bene come funziona il "mer - facebook.com facebook

La retorica dei grandi eventi promette lavoro, indotto, occasioni. Nei cantieri e nei servizi delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina, racconta la Cgil, il risultato è un altro: precarietà strutturale e sfruttamento. La denuncia arriva dai luoghi di lavoro, dai turni, dai c x.com