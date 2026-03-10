Cecchinello chiarisce le voci su Honda mentre LCR punta su Diogo Moreira per il 2027

Il team LCR Honda ha annunciato ufficialmente il suo piano per il 2027, puntando su Diogo Moreira come pilota principale. Nel frattempo, il responsabile del team ha smentito le voci riguardanti una possibile collaborazione con Honda, chiarendo dettagli sul progetto e sui piani futuri. La decisione di confermare Moreira segnala un impegno preciso per il prossimo ciclo di gare.

Diogo Moreira: Un Futuro Promettente con LCR Honda. Diogo Moreira, giovane talento brasiliano, è previsto rimanere con LCR Honda anche per la stagione 2027, secondo quanto affermato dal team boss Lucio Cecchinello. Anche se la porta a una possibile promozione in squadra ufficiale è ancora aperta, le attuali prospettive per il pilota sembrano stabilizzate. La sicurezza contrattuale di Moreira è supportata da un accordo triennale con LCR, siglato lo scorso anno, che lo lega al team fino alla fine del 2028. Questo contratto è direttamente associato a HRC, cedendo delle opportunità che potrebbero condurre a una promozione nel team di punta di Honda dopo solo una stagione con il team satellite.