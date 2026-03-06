Marc Marquez spiega a Diogo Moreira perché la velocità non basta per vincere in MotoGP

Durante un incontro con Diogo Moreira, Marc Marquez ha chiarito che, nel mondo della MotoGP, essere il più veloce non garantisce automaticamente la vittoria. Marquez ha sottolineato come siano importanti anche altri aspetti come la costanza, la gestione delle gomme e l’abilità di adattarsi alle diverse condizioni di gara. Il campione ha spiegato che la velocità da sola non è sufficiente per conquistare il podio.

Marc Marquez è convinto che il percorso di Diogo Moreira verso il titolo di MotoGP sarà determinato dalla sua capacità di gestire le pressioni legate al salto nella massima categoria del motociclismo. Marquez, sette volte campione del mondo nella classe regina e due volte nelle categorie inferiori, ha un'esperienza che impreziosisce i suoi consigli per i giovani talenti che si affacciano al mondo delle corse. Moreira ha dimostrato di possedere il carattere necessario per affrontare le avversità. Dopo essersi trovato 61 punti indietro nella classifica, è riuscito a conquistare il Campionato di Moto2 2025 con 30 punti di vantaggio.

