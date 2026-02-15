Raccolta differenziata | nel 2025 Cisterna supera la soglia del 65%

Nel 2025, Cisterna ha visto un aumento nella raccolta differenziata, superando il 65%. La causa di questo risultato è l’introduzione di nuovi cassonetti intelligenti e campagne di sensibilizzazione più efficaci. La città ha anche installato più punti di raccolta per i rifiuti riciclabili, incentivando i cittadini a separare correttamente i materiali.

Positivo l'andamento della raccolta differenziata nel comune di Cisterna, che chiude il 2025 superando la soglia del 65%. Lo comunica ufficialmente la Cisterna Ambiente, società che si occupa della gestione dei rifiuti urbani: “Negli ultimi due anni si è registrata una crescita continua e significativa, fino al superamento del 65%”. I dati insomma certificano un percorso in miglioramento, considerando che nel 2023 si partiva da una percentuale media di differenziata pari al 38,26%. Nel 2024 invece, anno a cui fanno riferimento i dati diffusi nei giorni scorsi daLegambiente con la premiazione di 23 comuni pontini “ricicloni”, con l'avvio di una gestione strutturata la percentualemedia è salita al 43,28%.🔗 Leggi su Latinatoday.it Cresce la raccolta differenziata: nel 2024 la Toscana supera il 68% La raccolta differenziata supera il 73% La raccolta differenziata a fine mandato supera il 73%, un risultato che sorprende anche gli addetti ai lavori. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Messina, differenziata al top: nel 2025 superato il 60%; Tutte le ultime novità dei servizi di Sei Toscana; Raccolta differenziata, Palermo zavorra di una Sicilia che rallenta: brillano invece Ustica e San Giuseppe Jato; Petrosino tra i migliori Comuni siciliani per la raccolta differenziata: eccellenza regionale nel 2025. Raccolta differenziata: nel 2025 Cisterna supera la soglia del 65%I risultati annunciati dalla Cisterna Ambiente, che annuncia nuove campagne informative e iniziative sul territorio ... latinatoday.it Rifiuti, in provincia di Brescia cresce la produzione ma migliora la raccolta differenziataNel 2024 superate le 699mila tonnellate (+4,8%), differenziata al 77,6%. Aumentano anche i conferimenti delle imprese e si avvicina l’obiettivo regionale 2027. quibrescia.it L'iniziativa del Comune per l'ambiente. I piccoli saranno accompagnati dagli agenti della polizia municipale e potranno infliggere sanzioni simboliche a chi non fa un uso corretto della raccolta differenziata https://buff.ly/TNGKzh7 facebook