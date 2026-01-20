In questo articolo, FarWest approfondisce la vicenda di David Rossi, capo della comunicazione del Monte dei Paschi di Siena, che il 6 marzo 2013 è precipitato dalla finestra del suo ufficio. Attraverso le parole di Catia Silva, vengono analizzate le circostanze e le dichiarazioni che circondano questa tragica morte, offrendo un’interpretazione dei fatti e delle questioni ancora irrisolte.

FarWest torna a occuparsi della morte di David Rossi, capo della comunicazione del Monte dei Paschi di Siena, precipitato il 6 marzo 2013 dalla finestra del suo ufficio in circostanze mai del tutto chiarite. Per la prima volta in esclusiva tv incontriamo Catia Silva, capo segreteria della Commissione parlamentare d'inchiesta sul caso, che nelle ultime settimane, ha ricevuto gravi minacce di morte. Intimidazioni che potrebbero essere collegate alla cosiddetta “pista mantovana”: quella che segue l'ultimo numero digitato sul telefono di Rossi la sera della sua morte e che conduce a un certificato di deposito custodito in una filiale di Viadana. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - "Minacciata di morte". La verità di Catia Silva su David Rossi

Commissione sul caso David Rossi. Capo della segreteria minacciataUna commissione parlamentare d’inchiesta sta indagando sulla morte di David Rossi, ex manager di Banca MPS.

Leggi anche: Morte David Rossi, la pista è omicidio

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Argomenti discussi: Minaccia di morte i genitori, arrestato; Minacce di morte al fratello in pieno centro: 57enne denunciato e proposto per Tso; Riceve minacce di morte ed è costretta a ritirarsi dalla gara; Botte e minacce di morte ai familiari.

FarWest, la verità di Catia Silva su David Rossi: Sono stata minacciata di morte - FarWest torna a occuparsi della morte di David Rossi, capo della comunicazione del Monte dei Paschi di Siena, precipitato il 6 marzo 2013 dalla ... msn.com

Tony Effe accusato da un paparazzo: Mi ha minacciato di morte/ Mi ha dato tre pugni in faccia - Rissa tra un fotografo e Tony Effe fuori da un locale a Milano: il paparazzo lo accusa di aver ricevuto tre pugni in faccia ... ilsussidiario.net

Insultata, picchiata e persino minacciata di morte. L’ennesimo episodio di violenza domestica si è consumato nei giorni scorsi a Canicattì, dove un uomo di 30 anni è stato arrestato dai carabinieri con l’accusa di maltrattamenti in famiglia. Secondo quanto ricos - facebook.com facebook