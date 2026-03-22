Un articolo presenta dieci motivi per votare sì, iniziando con la critica a un sistema di giustizia considerato ingiusto e sottolineando che non intervenire sarebbe uno scandalo. La lista è firmata da Osvaldo De Paolini, che evidenzia le ragioni per sostenere la proposta di cambiamento. Il testo si focalizza su argomenti concreti, senza includere opinioni o deduzioni personali.

1) Il vero scandalo sarebbe non cambiare una giustizia che non è più giusta - Osvaldo De Paolini. Miliardi bruciati, investimenti congelati, imprese scoraggiate e cittadini costretti a dissanguarsi per difendersi da un sistema che dovrebbe proteggerli: è il costo della Caporetto della giustizia italiana. Un costo che grava sull'economia reale e sulla credibilità del Paese, rendendo la giustizia uno dei principali freni alla crescita. Per questo voterò sì, senza esitazioni. Non per ideologia, ma per esperienza diretta e senso della realtà. Partiamo dall'ovvio, che in Italia viene ancora trattato come un'eresia: la separazione tra pubblici ministeri e giudici. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Dieci motivi per votare sì

Articoli correlati

Referendum Giustizia 2026: perché votare SI o NO: motivi e in cosa consisteIl 22 e 23 marzo 2026 gli italiani saranno chiamati alle urne per esprimersi su un referendum costituzionale confermativo che riguarda la riforma...

Leggi anche: M5S, i 5 motivi per votare no al referendum

10 buoni motivi per votare SÌ

Contenuti utili per approfondire Dieci motivi

Temi più discussi: Referendum giustizia 2026: le ragioni per votare No; Referendum Giustizia 2026: 5 motivi per votare ‘Sì’ e 5 motivi per votare ‘No’; Tutto quello che c'è da sapere per votare informati al referendum sulla giustizia 2026; Referendum giustizia, ecco cosa cambia davvero se vince il Sì: la verità che nessuno ti dice.

La truffa delle carriere separate e i rischi per l’indipendenza della magistratura: tutti i motivi per votare No al referendum sulla riforma NordioDomenica e lunedì si vota per il referendum sulla riforma costituzionale della magistratura, approvata dal Parlamento e firmata dal ministro della Giustizia ... ilfattoquotidiano.it

Dieci ragioni per votare sì al referendum sulla magistraturaDecalogo in vista della consultazione del 22 e 23 marzo. Qui cerco di dare le ragioni per cui io voterò convintamente sì ... tempi.it

Le crepe invisibili delle relazioni al capolinea: i dieci motivi per cui un amore naufraga e muore - Nuova puntata della rubrica "Amore non è solo amare" di @Valeria_Randone su @LaStampa x.com

Lo zoo di Zurigo ha soppresso dieci babbuini Gelada di diverse età per motivi legati alla gestione della specie. La misura si era resa necessaria poiché, a causa delle dimensioni del branco, erano aumentati i litigi e i disordini tra gli animali. Il branco di Gelada facebook