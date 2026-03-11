Referendum Giustizia 2026 | perché votare SI o NO | motivi e in cosa consiste

Il 22 e 23 marzo 2026 gli italiani sono chiamati a votare su un referendum costituzionale che riguarda la riforma della giustizia. La consultazione coinvolge una modifica prevista per la costituzione e richiede il voto favorevole o contrario dei cittadini. La decisione si basa su motivazioni specifiche e riguarda aspetti legati all’assetto del sistema giudiziario nel paese.

Il 22 e 23 marzo 2026 gli italiani saranno chiamati alle urne per esprimersi su un referendum costituzionale confermativo che riguarda la riforma della giustizia. Si tratta di un voto particolarmente rilevante perché interviene direttamente su alcuni principi fondamentali dell’ordinamento giudiziario, modificando diversi articoli della Costituzione e introducendo cambiamenti destinati a incidere sul funzionamento della magistratura, sul ruolo dei pubblici ministeri e sugli equilibri tra i poteri dello Stato. Il referendum riguarda una legge costituzionale già approvata dal Parlamento ma che non ha raggiunto la maggioranza qualificata dei due terzi in entrambe le Camere. 🔗 Leggi su Pensionipertutti.it

Articoli correlati

Leggi anche: Giustizia, Vendola sul referendum: "Vorrei votare sì ma voto no: ecco perché"

Antonio Di Pietro spiega perché votare sì al referendum sulla giustiziaIl pm del pool Mani Pulite ha insistito sulla necessità della separazione delle carriere: “Io voto sì per esperienza professionale”.

Referendum giustizia: perché voto NO (e cosa rischia l’antimafia)

Una raccolta di contenuti su Referendum Giustizia

Temi più discussi: Landini: In questo referendum non c’è il quorum, il tuo voto è decisivo; Referendum Giustizia 2026, quando e per cosa si vota; Referendum sulla Giustizia, le ragioni del Sì e del No a confronto; Referendum sulla giustizia, ecco le cose da sapere.

Referendum Giustizia 2026, il testo del quesito spiegato: guida al voto del 22 e 23 marzoManca poco al Referendum sulla Giustizia 2026: si vota domenica 22 marzo dalle 7 alle 23 e lunedì 23 marzo dalle 7 alle 15 ... fanpage.it

Riforma della Giustizia, referendum costituzionale 2026 in tutta ItaliaI risultati per il Referendum sulla Giustizia del 2026. Ecco come si sono espressi i cittadini residenti. Consulta le percentuali dei si e dei no su Corriere.it ... corriere.it

Questo fine settimana 1200 gazebo Lega in tutta Italia per il SÌ al referendum Giustizia. Io voterò SÌ… e voi - facebook.com facebook

#ottoemezzo Referendum giustizia, Mieli: “Sono intellettualmente onesto: voto Sì ma sono una persona per bene” x.com