Il Movimento 5 Stelle presenta cinque motivi per sostenere il voto contrario al referendum. Attraverso una campagna informativa che include un volantino disponibile online, il partito intende spiegare le ragioni del suo orientamento. Questa iniziativa mira a offrire ai cittadini strumenti concreti per comprendere meglio le implicazioni della consultazione referendaria e favorire un dibattito basato su fatti e analisi approfondite.

AGI - Cinque motivi per votare No. Il Movimento 5 Stelle lancia la sua campagna referendaria a partire da un volantino da scaricare online e stampare. Si tratta del primo di una serie di materiali che i Cinque Stelle mettono a disposizione dell'elettorato, compresa una campagna social mediatica che si arricchirà di card esplicative e grafiche. Si parte, però, dalle ragioni sottese alla scelta del Movimento, schierato per il no. «La riforma scardina un pilastro della Costituzione: la legge è uguale per tutti. Con la riforma avremmo una giustizia a due velocità, indulgente con i potenti e spietata con i comuni cittadini. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - M5S, i 5 motivi per votare no al referendum

Conte per il No al referendum giustizia: “È la fine del principio che la legge è uguale per tutti” - "Dobbiamo contrastare in tutti i modi la riforma Nordio: è il ritorno della casta dei politici, degli intoccabili, di chi vuole avere le mani libere per poter agire e non rispondere a nessun contropot ... ilfattoquotidiano.it