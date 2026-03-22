”Sono passati 10 anni dall’attentato che ha colpito Bruxelles, un attacco che non dimenticherà mai. Oggi pensiamo alle vittime e ai loro cari, che portano ancora il peso di una perdita che il tempo non può sanare. Oggi, come nel 2016, siamo uniti. Solidali e determinati a proteggere i nostri valori comuni”. Così la presidente della Commissione europea Ursula Von der Leyen ha commemorato questa mattina il decimo anniversario dei tre attacchi terroristici che la mattina del 22 marzo 2016 colpirono Bruxelles causando 38 morti, compresi i tre attentatori, e 340 feriti. Attentati di Bruxelles, il ricordo dopo dieci anni. Due gli epicentri del piano terrorista: un primo attacco esplosivo, alle 7. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Dieci anni fa la strage di Bruxelles firmata dai terroristi islamici. Meloni: “Uniti contro la barbarie”

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