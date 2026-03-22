gli attentati a bruxelles dieci anni fa

Quattro mesi dopo quelli di Parigi, tre esplosioni tra l'aeroporto e una fermata della metro uccisero 32 persone e ne ferirono centinaia In diverse zone di Bruxelles oggi ci sono murali, targhe e alberi piantati per ricordare gli attentati terroristici del 22 marzo del 2016, dieci anni fa, in cui tre esplosioni uccisero 32 persone e ne ferirono oltre 340. Gli attacchi all’aeroporto della città e in una stazione della metropolitana vennero rivendicati dall’ISIS (o Stato Islamico), e furono i più gravi della storia recente del Belgio e tra i più violenti subiti da un paese europeo, in un periodo di particolare apprensione verso il terrorismo in Europa. 🔗 Leggi su Ilpost.it

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