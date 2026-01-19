Polizia penitenziaria | commemorato l' agente Giuseppe Lorusso ucciso dai terroristi a Torino 47 anni fa

Oggi a Torino si è svolta una cerimonia in occasione del 47º anniversario dell’uccisione dell’agente Giuseppe Lorusso, avvenuta nel 1979 per mano dei terroristi di Prima Linea. L’evento si è tenuto in via Biella, rendendo omaggio alla memoria dell’agente e ricordando il suo contributo al servizio di sicurezza. La commemorazione rappresenta un momento di riflessione sul valore della tutela della legalità e della sicurezza pubblica.

Nella mattinata di oggi, lunedì 19 gennaio 2026, in via Biella a Torino si è tenuta la commemorazione per il 47º anniversario dell'uccisione dell'agente di custodia Giuseppe Lorusso, barbaramente assassinato dai terroristi di Prima Linea. Alla cerimonia erano presenti i figli Daniela e Domenico Lorusso, l'associazione 'Nessun uomo è un'isola', una rappresentanza della casa circondariale Lorusso e Cotugno delle Vallette con il vicecomandante, nonché tre colleghi in pensione. "Nessun altro rappresentante istituzionale ha preso parte alla commemorazione - dichiara Leo Beneduci, segretario generale dell'Osapp, sindacato autonomo di polizia penitenziaria.

