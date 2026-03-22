Il derby piacentino tra le formazioni Under 16 si è concluso con una netta affermazione del Piace Volley sulla VAP per tre set a zero. La sfida disputata al palazzetto della Salvadè ha le padrone di casa imporsi senza subire sconfitte nei parziali, mantenendo il terzo posto nel girone A di Serie C. L’esito finale segna un momento di difficoltà per la squadra ospite, che non è riuscita a replicare il ritmo mostrato in altre occasioni recenti. Le atlete della DM Idrosanitaria VAP hanno pagato un calo di tensione dopo aver ottenuto una grande vittoria in settimana contro l’Anderlini Modena. Questo risultato conferma comunque la solidità della formazione piacentina nella regione in vista delle finali quattro. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Derby U16: Piace Volley travolge la VAP 3-0

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