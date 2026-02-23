Derby al cardiopalma | Vap stende Team 03 e vola in classifica

Vap ha conquistato il derby contro Team 03 grazie a un’ottima prestazione, portando a casa tre punti fondamentali. La vittoria nasce da una serie di battute efficaci e dalla solidità in difesa, che hanno messo in difficoltà gli avversari fin dall’inizio. Questo risultato permette alla squadra di salire in classifica e di aumentare la fiducia nel campionato. La partita ha visto un pubblico molto presente, che ha sostenuto con entusiasmo le due formazioni.

DM Idrosanitaria Vap vince il derby con Team 03: una vittoria che ridefinisce gli equilibri del volley piacentino. La DM Idrosanitaria Vap ha conquistato un successo significativo in serie C, battendo il Team 03 con un netto 1-3 in un derby giocato a Piacenza. La squadra di coach Maggipinto ha dominato la partita con determinazione e strategia, consolidando la propria posizione in classifica. Il match è stato un test cruciale per entrambe le squadre, ma la DM Idrosanitaria Vap ha saputo gestire la partita con maestria, dimostrando resilienza e capacità di reagire nei momenti difficili. Dopo un primo set vinto agevolmente, il Team 03 ha reagito nel secondo, portandosi in vantaggio. 🔗 Leggi su Ameve.eu

