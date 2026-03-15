Vap batte Modena | la VAP vince al tiebreak

Nella serata di domenica 15 marzo 2026, la Nordmeccanica Vap ha affrontato Modena Volley in una partita valida per il campionato di pallavolo. La squadra di casa ha conquistato la vittoria al tiebreak, chiudendo il match con un punteggio di 3-2. La partita si è svolta davanti a un pubblico numeroso e appassionato, con entrambe le squadre che hanno dato il massimo sul campo.

Nella sera di domenica 15 marzo 2026, la Nordmeccanica Vap ha scritto una pagina d’onore della pallavolo emiliana sconfiggendo al tiebreak la capolista Modena Volley per 3-2. La vittoria, ottenuta a San Nicolò davanti a un pubblico entusiasta, ribalta ogni pronostico e segna l’esordio in categoria della under 16 Aurora Sorsi, in una giornata in cui anche il Gas Sales ha superato un’altra formazione modenese nei quarti dei playoff scudetto di Superlega. Il risultato finale è stato deciso al quinto set con un netto 15-9, dopo che le gialloblu avevano pareggiato il punteggio parziale vincendo il quarto parziale per 25-15. È stata definita come... 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Vap batte Modena: la VAP vince al tiebreak Articoli correlati Derby al cardiopalma: Vap stende Team 03 e vola in classificaDM Idrosanitaria Vap vince il derby con Team 03: una vittoria che ridefinisce gli equilibri del volley piacentino La DM Idrosanitaria Vap ha... Vap Under 16 conquista l’ottavo posto al Campesan, in gara con i ragazzi del Cuneo.Il Campesan, prestigioso evento di pallavolo giovanile, ha visto l’Under 16 Vap ottenere l’ottavo posto nella classifica finale. Aggiornamenti e notizie su Vap batte Under 18, la Vap ribalta i pronostici e supera la capolista Modena Volley al tiebreakLa migliore partita della stagione, l’entusiasmo del pubblico ed un risultato che ribalta ogni pronostico: la Nordmeccanica Vap (under 18) batte al ... piacenzasera.it La capolista Modena a San Nicolò: sfida impegnativa per Nordmeccanica VapUn’avversaria di grande caratura sabato (partita al via alle 20:30) al Palazzetto dello Sport di San Nicolò: la Volley Academy Piacenza attende l’arrivo ... piacenzasera.it