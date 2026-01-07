Chef stellati e cucine popolari s' incontrano a Palermo | Così uniamo cultura e cibo attorno a una tavola
Palermo è un crocevia di culture e sapori, dove chef stellati e cucine popolari si incontrano per condividere tradizioni e innovazione. La città, con le sue storiche vie e il suo spirito aperto, offre un contesto unico per unire cultura e cibo attorno a una tavola. In questa atmosfera vibrante, Palermo continua a rappresentare un punto di incontro tra passato e futuro, valorizzando le sue radici e le nuove idee.
C'è una Palermo che non smette mai di mescolare, accogliere, contaminare. È la città che vive tra le balate antiche della Vucciria e le idee nuove di chi sceglie di restare, investire e immaginare (nonostante tutto) un futuro. In questo spazio vivo e irregolare torna Uniamo, vini e cene non. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
