‘Demarcazioni’ ad Ascoli Piceno il primo festival italiano di Geopolitica

Roma, 25 febbraio 2026 – Dove ci porteranno gli odierni scenari di guerra globale? Come gestire l’intelligenza artificiale? Quali gli esiti della crisi che ha allontanato Washington dall’Europa? Cosa sta succedendo in Asia, America e Ucraina? Conosciamo la storia della Striscia di Gaza? Esistono soluzioni per una pace duratura? Sono alcune delle domande a cui s’impegna a rispondere Demarcazioni, il primo Festival in Italia dedicato alla Geopolitica, che si terrà ad Ascoli Piceno (Regione Marche) dal 20 al 22 marzo. Tre giorni, oltre 100 relatori, 40 incontri per oltre 45 ore di dibattiti e approfondimenti culturali: per comprendere il presente, raccontare i grandi cambiamenti del mondo contemporaneo ed esaminare gli scenari globali che impattano sempre più sulla nostra quotidianità. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Leggi anche:

Demarcazioni, il primo festival in Italia dedicato alla Geopolitica

Coppia trovata morta ad Ascoli Piceno