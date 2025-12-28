Brigitte Bardot una vita tra amori travolgenti e cuori infranti

Brigitte Bardot, icona del cinema e della moda, è stata protagonista di una vita segnata da relazioni e incontri che hanno attirato l'attenzione dei media per molti anni. La sua figura, legata sia al successo professionale che alla sfera privata, rimane un simbolo di eleganza e fascino. La sua scomparsa, avvenuta il 28 dicembre all'età di 91 anni, chiude un capitolo importante della cultura popolare.

(Adnkronos) – Gli amori e i flirt di Brigitte Bardot, morta oggi 28 dicembre all'età di 91 anni, hanno riempito per decenni le cronache rosa. Dai matrimoni ai divorzi, dalle relazioni alla nascita dell'unico figlio. La vita dell'attrice, icona del cinema francese, si snoda sotto i riflettori dei media, con i paparazzi pronti a catturare.

Brigitte Bardot, una vita tra amori travolgenti e cuori infranti - Gli amori e i flirt di Brigitte Bardot, morta oggi 28 dicembre all'età di 91 anni, hanno riempito per decenni le cronache rosa. adnkronos.com

Addio a Brigitte Bardot, una vita di scandali - Vista per la prima volta nell'indimenticabile E Dio creò la donna, «BB» ha lavorato con alcuni dei più grandi registi della sua epoca, tra cui Clouzot, Malle e Godart, prima di diventare una pioniera ... vanityfair.it

“La Fondazione Brigitte Bardot annuncia con immensa tristezza la scomparsa della sua fondatrice e presidente, Brigitte Bardot, attrice e cantante di fama mondiale, che ha scelto di rinunciare alla sua prestigiosa carriera per dedicare la sua vita e le sue energi - facebook.com facebook

Lutto nel mondo dello spettacolo: è morta Brigitte Bardot. Lo riportano i media. La star francese, ricoverata da tempo, aveva 91 anni #brigittebardot x.com

