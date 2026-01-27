Delitto di Garlasco è già guerra sul Dna dei pc | parte l’iter per l’incidente probatorio

L’indagine sul delitto di Garlasco prosegue con l’iter per l’incidente probatorio sui computer di Alberto Stasi e Chiara Poggi. La richiesta, giudicata “assolutamente anomala” ma non inammissibile, apre un nuovo capitolo nel procedimento. La discussione si concentra sulla validità delle prove digitali e sul ruolo delle tecnologie nel processo, sottolineando l’importanza di un’analisi accurata e trasparente.

Garlasco (Pavia) – “Assolutamente anomala”. “Ma non inammissibile ”. È già scontro, ennesimo e prevedibile, sulla richiesta della difesa di Andrea Sempio di un incidente probatorio sui computer di Alberto Stasi e Chiara Poggi. Una battaglia non solo mediatica, ma in questo caso su un vero elemento processuale, per l’inchiesta riaperta dalla Procura di Pavia sul delitto di Garlasco del 13 agosto 2007. I legali dell’indagato hanno avviato ieri, con le notifiche alle parti, l’iter procedurale per chiedere al Gip che disponga nuove analisi da parte di periti terzi, alla presenza di tutti i consulenti delle parti (come già avvenuto sul Dna nell’incidente probatorio che si è concluso con l’udienza dello scorso 18 dicembre), s ui computer già oggetto della recente consulenza dei Poggi, alla quale gli avvocati di Alberto Stasi hanno ribattuto l’inutilità di analizzare ancora quello che era stato ampiamente esaminato nel processo che ha portato alla condanna definitiva. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Una giornata cruciale si è svolta al tribunale di Pavia nel caso Garlasco, con la sorpresa di Alberto Stasi presente in aula durante l’incidente probatorio.

Nel contesto dell’indagine sul delitto di Garlasco, la difesa di Andrea Sempio ha richiesto un incidente probatorio sui computer di Chiara Poggi e Alberto Stasi.

