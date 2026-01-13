Secondo la consulenza di Poggi, l’aggressione a Chiara Poggi sarebbe iniziata nella cucina della villetta di Garlasco, contrariamente a quanto ipotizzato in precedenza. La scoperta del DNA di Stasi in quell’area potrebbe rappresentare un elemento chiave nelle indagini, fornendo nuove indicazioni sui momenti e i luoghi dell’aggressione. La ricostruzione degli eventi resta al centro dell’attenzione degli inquirenti, che continuano a esaminare tutti gli aspetti della vicenda.

L’aggressione a Chiara Poggi sarebbe iniziata “nella cucina” e non sull’ingresso della villetta di via Pascoli a Garlasco. Sono i risultati preliminari di una nuova consulenza che la famiglia della 26enne, uccisa il 13 agosto 2007, ha commissionato all’ex poliziotto Dario Redaelli, esperto di analisi della scena del crimine e consulente degli avvocati Gian Luigi Tizzoni e Francesco Compagna che assistono madre, padre e fratello della vittima. La nuova consulenza. L’elaborato che, come anticipato dal Corriere della Sera, sarà consegnato ai difensori la prossima settimana, ribadisce quanto sostenuto dalla parte civile già a partire dal processo di primo grado ad Alberto Stasi nel 2009, e cioè che il litigio da cui è scaturita la morte di Poggi non sarebbe iniziato all’ingresso dell’abitazione, come sostenuto dal Ris nel 2007, ma in cucina. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Delitto Garlasco, consulenza Poggi: “Aggressione iniziata in cucina dove c’è dna Stasi”

