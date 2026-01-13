Delitto Garlasco consulenza Poggi | Aggressione iniziata in cucina dove c’è dna Stasi

Da lapresse.it 13 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Secondo la consulenza di Poggi, l’aggressione a Chiara Poggi sarebbe iniziata nella cucina della villetta di Garlasco, contrariamente a quanto ipotizzato in precedenza. La scoperta del DNA di Stasi in quell’area potrebbe rappresentare un elemento chiave nelle indagini, fornendo nuove indicazioni sui momenti e i luoghi dell’aggressione. La ricostruzione degli eventi resta al centro dell’attenzione degli inquirenti, che continuano a esaminare tutti gli aspetti della vicenda.

L’aggressione a Chiara Poggi sarebbe iniziata “nella cucina” e non sull’ingresso della villetta di via Pascoli a Garlasco. Sono i risultati preliminari di una nuova consulenza che la famiglia della 26enne, uccisa il 13 agosto 2007, ha commissionato all’ex poliziotto Dario Redaelli, esperto di analisi della scena del crimine e consulente degli avvocati Gian Luigi Tizzoni e Francesco Compagna che assistono madre, padre e fratello della vittima. La nuova consulenza. L’elaborato che, come anticipato dal Corriere della Sera, sarà consegnato ai difensori la prossima settimana, ribadisce quanto sostenuto dalla parte civile già a partire dal processo di primo grado ad Alberto Stasi nel 2009, e cioè che il litigio da cui è scaturita la morte di Poggi non sarebbe iniziato all’ingresso dell’abitazione, come sostenuto dal Ris nel 2007, ma in cucina. 🔗 Leggi su Lapresse.it

delitto garlasco consulenza poggi aggressione iniziata in cucina dove c8217232 dna stasi

© Lapresse.it - Delitto Garlasco, consulenza Poggi: “Aggressione iniziata in cucina dove c’è dna Stasi”

Leggi anche: Caso Garlasco: consulenza Poggi, 'unica prova è Dna Stasi su cannuccia'

Leggi anche: Delitto Poggi, nuova ricostruzione: l’aggressione sarebbe iniziata in cucina

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Caso Garlasco, si torna ad analizzare gli oggetti di Chiara Poggi: l’obiettivo è la revisione del processo; Garlasco, nuovi riscontri sugli oggetti di Chiara Poggi: si va verso la revisione del processo Stasi; Garlasco, la revisione del processo ad Alberto Stasi sempre più vicina: le nuove analisi sugli oggetti di Chiara; Garlasco, nuove analisi sugli oggetti di Chiara Poggi: «Trovati riscontri che stavamo cercando». Sempre più vicina la revisione del processo a Stasi.

delitto garlasco consulenza poggiDelitto di Garlasco, nuova perizia: Chiara Poggi aggredita in cucina - Secondo quanto riferisce il Corriere della Sera, i nuovi consulenti della famiglia della vittima smentiscono un’aggressione di Chiara all’ingresso dell’abitazione, come era stato stabilito nel 2007 ... tg24.sky.it

delitto garlasco consulenza poggiDelitto di Garlasco, nuova perizia nella villetta dei Poggi: «Chiara aggredita in cucina, il Dna di Stasi sull'Estathé» - Dalla perizia richiesta dalla famiglia della vittima emerge una nuova ricostruzione: Chiara non sarebbe stata aggredita all'ingresso, ma in cucina ... msn.com

delitto garlasco consulenza poggiDelitto Poggi, nuova ricostruzione: l’aggressione sarebbe iniziata in cucina - Non sarebbe iniziata sulla soglia di casa, ma tra le mura della cucina, l’aggressione che portò all’uccisione di Chiara Poggi. 361magazine.com

Garlasco, legale Poggi: Confermato che la casa fosse frequentata solo da Stasi

Video Garlasco, legale Poggi: Confermato che la casa fosse frequentata solo da Stasi

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.