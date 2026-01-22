Associazione abruzzese Salviamo l’Orso vince prima edizione Defender Awards

L'associazione abruzzese “Salviamo l’Orso” ha conquistato il primo premio dei Defender Awards, riconoscimento promosso dal marchio britannico Defender. L’organizzazione si distingue per il suo impegno nella tutela dell’orso bruno marsicano, specie simbolo della biodiversità italiana. Questa vittoria rappresenta un riconoscimento dell’attenzione e della dedizione dedicata alla conservazione dell’ambiente naturale e alla protezione delle specie in via di estinzione.

GAYDON (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – Defender, Brand britannico sinonimo di avventura, ha annunciato che Salviamo l'Orso – associazione abruzzese impegnata nella tutela dell'orso bruno marsicano – è la vincitrice della prima edizione dei Defender Awards. L'iniziativa, lanciata ad aprile 2025, nasce per riconoscere e premiare gli eroi della conservazione e dell'impegno umanitario, attivi a livello locale. L'associazione abruzzese, vincendo i Defender Awards nella categoria "Defenders of the Wild", si aggiudica una Defender 4×4 a supporto delle sue attività per due anni e un fondo da 120mila euro, erogabile in due anni, e il supporto formativo a cura di professionisti esperti.

