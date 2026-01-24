Premiata l' associazione Salviamo l' orso di Montesilvano ai Defender Awards

L'associazione “Salviamo l'orso” di Montesilvano ha ricevuto un riconoscimento alla prima edizione dei Defender Awards, evento dedicato alla promozione di progetti di riforestazione, protezione marina e conservazione della fauna selvatica. Il premio sottolinea l'importanza delle iniziative di tutela ambientale e il ruolo delle organizzazioni locali nel preservare la biodiversità.

L'associazione "Salviamo l'orso" di Montesilvano è stata premiata alla prima edizione dei Defender Awards nel corso della quale sono stati attribuiti riconoscimenti a progetti di riforestazione, protezione marina e conservazione della fauna selvatica.

