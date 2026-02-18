Decreto bollette il Coordinamento Free resta scettico | Alcune misure sono incoerenti con la decarbonizzazione

Il Coordinamento Free critica il decreto bollette, accusando alcune misure di essere in contrasto con l’obiettivo di decarbonizzare il settore energetico. La causa principale riguarda le scelte di supporto alle fonti fossili, che rischiano di rallentare la transizione verso energie rinnovabili. Il gruppo evidenzia come alcune agevolazioni possano favorire il consumo di gas naturale, invece di incentivare le rinnovabili. La loro posizione si basa sulla necessità di interventi più coerenti con la lotta ai cambiamenti climatici. La discussione continuerà nelle prossime settimane.

“Come Coordinamento FREE – Coordinamento Fonti Rinnovabili ed Efficienza Energetica – comprendiamo l’urgenza del Governo di intervenire per ridurre il peso delle bollette elettriche per famiglie e imprese, come previsto dalla bozza di decreto recante ‘Misure urgenti di agevolazione tariffaria per la fornitura di energia elettrica e gas. Tuttavia esortiamo al contempo il Governo a riconsiderare alcune misure che, se confermate, rischiano di produrre effetti distorsivi sul mercato elettrico e di risultare incoerenti con gli obiettivi di decarbonizzazione e con i principi di corretta formazione dei prezzi”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

