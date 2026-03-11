Il Decreto Bollette 2026, annunciato di recente, ha suscitato reazioni contrastanti tra le organizzazioni sindacali UGL e UGL Chimici. Le due sigle definiscono il provvedimento un segnale positivo e chiedono ora interventi immediati e misure strutturali per salvaguardare imprese e cittadini. La discussione si concentra sui temi dell’energia, del gas e della competitività economica, al centro delle tensioni globali.

UGL e UGL Chimici: “Il decreto è un segnale positivo, ora servono misure immediate e scelte strutturali per proteggere imprese e cittadini”. In un quadro internazionale segnato dall’escalation in Medio Oriente, che ha spinto la Commissione europea a convocare riunioni ad hoc del Gas Coordination Group e dell’Oil Coordination Group, pur senza rilevare al momento rischi immediati per la sicurezza delle forniture nell’Unione, e ha riportato il TTF europeo ai massimi degli ultimi tre anni, con la persistente centralità dello Stretto di Hormuz — snodo attraverso cui transita circa un quinto del commercio mondiale di GNL e circa un quinto dei consumi mondiali di petrolio e prodotti petroliferi — il decreto-legge 20 febbraio 2026, n. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

Decreto Bollette 2026: l'energia al centro delle tensioni globali tra guerra, gas e competitività economica

