Sono passati cinque anni dalla morte di Franco Marini, ma il suo pensiero e il suo modo di interpretare il cattolicesimo sociale restano vivi. La sua figura ancora oggi si fa sentire nel mondo della cultura e della politica, dimostrando come la sua visione fosse avanti nel tempo. Giorgio Merlo, suo amico e collega, ricorda con rispetto la sua capacità di coniugare modernità e radici profonde.

Franco Marini non c’è più da cinque anni ma la modernità del pensiero, della cultura e della tradizione del cattolicesimo sociale restano intatti. Anzi, proprio di fronte alla perdurante crisi culturale di una politica sempre più autoreferenziale, personale e leaderistica, rileggere il magistero politico – nonché culturale, sociale ed istituzionale – di chi ha saputo imprimere un segno nel dibattito politico italiano, è un esercizio utile se non addirittura indispensabile. E questo per la semplice ragione che, ieri come oggi, la politica ha un senso e può svolgere una reale funzione solo se è ancorata ed espressione di una cultura politica. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Franco Marini, la modernità di un pensiero. Il ricordo di Giorgio Merlo

Approfondimenti su Franco Marini

Leo Dell’Orco ricorda gli ultimi mesi trascorsi con Giorgio Armani, scomparso il 4 settembre.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Franco Marini

Argomenti discussi: Dal sindacato alla politica: le tracce indelebili dell’azione di Franco Marini.

Franco Marini e la sinistra socialeAllora vi dico subito in in partenza che visto che la sale molto piena ed sono molto contento di questo siamo tutti molto contenti di questo ci sono anche degli schermi sia nella sala a fianco sia in ... radioradicale.it

Franco Marini, addio al patron di La' di Moret: l'albergatore che ha segnato un'epocaUDINE-«Te ne sei andato in silenzio come hai vissuto, ci hai insegnato tante cose che resteranno sempre dentro di noi». Con questa parole ed un post su Facebook ieri mattina, 12 febbraio, il figlio ... ilgazzettino.it

LA VR46 IN PISTA A MANDALIKA Presenti quasi tutti i ragazzi dell’Academy: Pecco Bagnaia, Marco Bezzecchi, Luca Marini, Franco Morbidelli, Fabio Di Giannantonio, Celestino Vietti e Matteo Gabarrini. Tutto in preparazione per l’inizio della stagione 202 facebook