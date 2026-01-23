Il “lodo Bettini” si riferisce a un episodio in cui Goffredo Bettini, figura di rilievo del Pd, cambia posizione sul referendum costituzionale sulla giustizia. Dopo aver sostenuto il Sì, ora dichiara che voterà No per evitare di sostenere il consenso politico di Giorgia Meloni. Questa vicenda mette in luce le dinamiche politiche e le scelte individuali che si intrecciano nel dibattito pubblico italiano.

Dunque, se abbiamo ben capito, l’ex dirigente comunista e autorevole esponente del Pd di Schlein e punto di congiunzione con i populisti dei 5 Stelle, Goffredo Bettini, sostanzialmente dice che dopo aver sostenuto per alcune settimane il Sì in vista del prossimo referendum costituzionale sulla giustizia, adesso afferma che voterà No per non portare consenso politico a Giorgia Meloni. Una tesi, si può dire senza tema di essere smentiti, talmente arlecchinesca che rappresenta, però, anche il peggio di quello che può fornire la politica. A prescindere dalle singole fasi storiche e dalle stesse vicende politiche. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Il lodo Bettini, ovvero quando la politica scompare. La versione di Merlo

Argomenti discussi: Il lodo Bettini: quando il merito scompare dalla politica; Referendum, Bettini esclude il merito.

