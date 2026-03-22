Daspo per uno scambio di persona Cancellato dal Tar | non c’è prova che abbia partecipato alla rissa

Il tribunale amministrativo ha annullato un Daspo emesso dopo un episodio di scambio di persona durante la movida ad Ancona, dichiarando che non ci sono prove della partecipazione alla rissa. La misura aveva portato alla sospensione per un anno dell’accesso ai locali e al divieto di esercitare attività lavorative nel settore. La decisione si basa sulla mancanza di elementi che dimostrino il coinvolgimento diretto dell’individuo.

Uno scambio di persona nella notte della movida ad Ancona e lui resta fuori dai locali (e dal lavoro) per un anno. Ma il Tar cancella il Daspo. I fatti risalgono al 2022, tra le piazze e le vie del centro di Ancona, cuore della movida. Scoppia una rissa, le forze dell’ordine non assistono direttamente alla scena e le indagini si basano anche sulle immagini delle telecamere. È qui che nasce il corto circuito: un 24enne viene indicato come uno dei partecipanti, pur non essendo mai stato fermato sul posto. Il giovane, incensurato, con due lavori (in un ristorante e nel bar della madre) entra nella vicenda solo ore dopo. Intorno alle 4 del mattino viene controllato dai carabinieri in un’altra zona della città, lontana dal centro, per guida in stato di ebbrezza. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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