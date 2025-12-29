Ucciso a 17 anni dal branco per uno scambio di persona | in 150 alla fiaccolata per Maati
A Campi Bisenzio, si è svolta una fiaccolata in ricordo di Maati Moubakir, il diciassettenne ucciso un anno fa in un episodio di violenza legato a uno scambio di persona. L’evento ha rappresentato un momento di riflessione e memoria per la comunità, che ha voluto rendere omaggio a una vita giovane e tragicamente interrotta. La manifestazione ha sottolineato l’importanza di sensibilizzare su temi di violenza e integrazione.
CAMPI BISENZIO— Una scia di fiammelle ha squarciato il buio e il silenzio di Campi Bisenzio per ricordare Maati Moubakir, il diciassettenne la cui vita è stata spezzata esattamente un anno fa da una violenza cieca e senza senso. Erano circa 150 le persone che ieri pomeriggio (28 dicembre) hanno partecipato a lla fiaccolata organizzata dal comitato A-Maati, un corteo muto che ha ripercorso gli ultimi passi del giovane: da via Verdi, a pochi metri dalla discoteca dove era iniziata la serata, fino al tragico epilogo in via Tintori. Era la notte del 29 dicembre 2024 quando Maati, residente a Certaldo e descritto da tutti come un ragazzo solare, finì nel mirino di un ‘branco’. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it
