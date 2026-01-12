WhatsApp per iPhone sta aggiornando le sue funzionalità, introducendo un sistema che mostra automaticamente gli sticker più recenti o rilevanti durante le chat. Questa novità mira a semplificare l'accesso agli sticker, rendendo più immediato l’uso di questa espressione, senza doverli cercare manualmente. L’aggiornamento rappresenta un passo verso un’esperienza di comunicazione più fluida e personalizzata per gli utenti.

WhatsApp sta introducendo una funzione che potrebbe cambiare il modo in cui milioni di utenti iPhone comunicano ogni giorno attraverso l’app. Si tratta dei suggerimenti di sticker dinamici, una novità che compare automaticamente mentre si digita un messaggio, eliminando la necessità di aprire manualmente il pannello degli adesivi e scorrere tra decine di pacchetti installati. La funzione è stata avvistata nella versione beta 26.1.10.72 per iOS, distribuita attraverso il programma TestFlight, e sta venendo gradualmente attivata per un numero limitato di beta tester. Alcuni utenti stanno già sperimentando questa modalità d’interazione più fluida, che replica quanto già visto nelle recenti versioni Android dell’applicazione. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - WhatsApp cambia le chat su iPhone: gli sticker arrivano prima che tu li cerchi

