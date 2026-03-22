Dance Group | evento speciale

Il 18 e 19 aprile a Colle si terrà un evento speciale organizzato dalla scuola Dance Group 2000, diretta da Nadia Lazzi. Durante le due giornate, il maestro Steve La Chance sarà presente per partecipare a diverse attività. La manifestazione coinvolgerà i partecipanti in momenti di formazione e spettacoli, offrendo un'occasione di confronto e crescita nel settore della danza.

Il 18 e 19 aprile a Colle la scuola Dance Group 2000 diretta da Nadia Lazzi ospiterà un evento straordinario con il maestro Steve La Chance. Un’opportunità unica per gli allievi di approfondire il loro percorso formativo con un professionista di grande esperienza. A luglio, la collaborazione con la rinomata scuola di danza Fini Dance di New York proseguirà con il Summer Dance Camp 2026. Dal 2 al 5 luglio, due insegnanti provenienti direttamente dalla Big Apple come Mirko Giordano e Danielle Marie Fusco, terranno delle lezioni esclusive affiancati dal maestro Andre’ De La Roche. Fiore all’occhiello del campus sarà la masterclass con Carlos Diaz Gandia, rinomato ballerino e coreografo internazionale. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Dance Group: evento speciale Articoli correlati South Control 2026: a Bari oltre 2.000 partecipanti all’evento di street dance internazionaleA partire da domani Bari ospiterà South Control 2026, l’evento di street dance internazionale in programma presso l’impianto Sportivo Angiulli e il... ‘One Piece 2’:in programma un evento speciale a MilanoIl mondo piratesco di One Piece sta per tornare con la sua attesissima seconda stagione. School Life Dance Vibes | Energetic Group Dance | Christmas Special Approfondimenti e contenuti su Dance Group Argomenti discussi: Dance Group: evento speciale; I Just4Deejays candidati ai Dance Music Awards 2025. Dance Group: evento specialeIl 18 e 19 aprile a Colle la scuola Dance Group 2000 diretta da Nadia Lazzi ospiterà un evento straordinario con il maestro Steve La Chance. Un’opportunità unica per gli allievi di approfondire il ... lanazione.it