‘One Piece 2’ | in programma un evento speciale a Milano

Questa mattina Netflix ha annunciato un evento speciale a Milano dedicato a “One Piece 2”. I fan italiani potranno incontrare i protagonisti e scoprire in anteprima alcune novità sulla nuova stagione. L’evento si terrà nei prossimi giorni e promette di essere un appuntamento imperdibile per gli appassionati del manga e dell’anime.

Il mondo piratesco di One Piece sta per tornare con la sua attesissima seconda stagione. Netflix ha rilasciato poche ore fa il trailer ufficiale, ma questa non sembra essere l'unica novità per il mondo del manga più famoso al mondo. Ci sarebbero tantissimi eventi in programma in giro per il mondo dedicati al mondo dei pirati di One Piece 2. Scopriamo insieme le date e tutti i dettagli della seconda stagione, in arrivo il 10 marzo in piattaforma. Il nuovo trailer di One Piece 2. Cos'è un pirata? Un pirata è qualcuno che vive delle avventure: E' così che comincia l'attesissimo trailer di One Piece 2, rilascitao da Netflix.

