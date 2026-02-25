South Control 2026 | a Bari oltre 2.000 partecipanti all’evento di street dance internazionale

A partire da domani Bari ospiterà South Control 2026, l’evento di street dance internazionale in programma presso l’impianto Sportivo Angiulli e il Palaflorio. La quinta edizione della manifestazione, tra le più rilevanti nel settore a livello nazionale, conta oltre 2.000 partecipanti, molti dei quali provenienti da molte regioni italiane e dall’estero. South Control, disciplina che promuove impegno, inclusione e confronto attraverso il coinvolgimento di giovani, famiglie e community urbane, propone competizioni coreografiche di alto livello, battle freestyle (categorie Hip Hop, House e Mix style) e workshop con artisti internazionali. L’edizione 2026 sarà caratterizzata da una line up principale tutta al femminile, con la partecipazione di artiste di caratura internazionale, tra cui Chanelle Anth, Valentina Vernia, Hana Morris e Jasmine Andriano. 🔗 Leggi su Baritoday.it

Leggi anche:

Street dance e competizioni, a Bari torna South Control: attesi 2mila partecipanti

CasermArcheologica, nel 2025 oltre 10.000 tra ingressi e persone partecipanti alle attività