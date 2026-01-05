Giubileo in Vaticano il bilancio finale | il punto su cantieri turismo e numeri da record

Il bilancio finale del Giubileo a Roma evidenzia i risultati raggiunti in termini di rinnovo urbano, afflusso turistico e visibilità internazionale. Dopo l'evento, la città si presenta con importanti miglioramenti infrastrutturali e una crescita del settore turistico, testimonianza di un investimento duraturo e di un momento di rilancio per la capitale. È un'occasione per riflettere sugli effetti a lungo termine di un evento di questa portata.

Roma, 5 gennaio 2026 – Roma ha dato molto al Giubileo, ma dal Giubileo ha ricevuto altrettanto. In termini di trasformazione urbana, proiezione internazionale e tenuta del sistema turistico. È il bilancio tracciato dal sindaco Roberto Gualtieri nel corso della conferenza stampa “Bilancio dell’evento giubilare”, in corso nella sala stampa della Santa Sede. “È stato un impegno straordinario. Un evento a cui la città ha dato molto ma che ha dato molto alla nostra città e al nostro Paese”, ha spiegato il primo cittadino, sottolineando come l’Anno Santo non abbia penalizzato l’ordinaria capacità di accoglienza della Capitale. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

Leggi anche: Come è andato il giubileo: numeri e cantieri

Leggi anche: “Connettere Roma”: il bilancio di Gualtieri tra Giubileo, servizi e grandi cantieri

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Come è andato davvero il Giubileo 2025. Un bilancio; Il 2025 da Francesco a Leone nel segno del Giubileo.

Il sindaco Roberto Gualtieri in Vaticano per il bilancio sul Giubileo: «È stato un volano per la città, boom di turisti» - Il sindaco alla conferenza stampa alla vigilia della chiusura dell'Anno Santo: «Gli interventi complessivi sono 332, di questi 204 sono ad oggi chiusi o parzialmente conclusi» ... roma.corriere.it