Addio serra arriva il pergolato Giardino di villa Mylius rinnovato

Il giardino di villa Mylius cambia volto. Dopo aver restaurato il pontile e il laghetto, l’amministrazione ha deciso di eliminare la serra didattica, ormai datata. Al suo posto, spunta un pergolato nuovo di zecca, pensato per valorizzare l’area. La serra, che era lì da anni, è stata abbattuta nei mesi scorsi e sostituita da un’aiuola temporanea. Ora, il giardino si prepara a un volto più moderno senza perdere il suo fascino storico.

Dopo il restauro del pontile e del laghetto, il giardino di villa Mylius chiude il suo rinnovamento, voluto dall'Amministrazione: arriva un nuovo pergolato, "pensato per valorizzare questo luogo storico", che cancella definitivamente la decennale serra didattica, abbattuta nei mesi scorsi e sostituita da un'aiuola provvisoria. Ora, in questo "angolo del giardino aperto, accogliente e ricco di verde, per rendere questo spazio pubblico ancora più piacevole da vivere", arriva un pergolato in acciaio "verniciato di color verde, circondato da una recinzione bassa dal design elegante, con pavimento in lastre di pietra naturale, illuminato da luci led a risparmio energetico come quelle installate nel pontile del laghetto, e vialetti ricoperti da ghiaia sottile".

