dal governo disprezzo per la carta

Il governo ha espresso un atteggiamento di disprezzo nei confronti della Carta costituzionale, secondo quanto affermato. Fratelli d’Italia invita le persone detenute a votare no al referendum previsto per il 22 e 23 marzo, utilizzando uno slogan che riflette questa posizione. La discussione si concentra sulla relazione tra il governo e i principi fondamentali della Costituzione.

Referendum «Nordio afferma che indulto e amnistia rappresentano una resa dello Stato. Peccato che siano strumenti voluti e pensati proprio dai padri e dalle madri costituenti» Referendum «Nordio afferma che indulto e amnistia rappresentano una resa dello Stato. Peccato che siano strumenti voluti e pensati proprio dai padri e dalle madri costituenti» Basterebbe partire dallo slogan di Fratelli d’Italia per convincersi che le persone detenute dovrebbero votare No al referendum del 22 e 23 marzo. «Vota Sì per una giustizia più efficace, veloce, giusta», detto da chi ha contribuito negli ultimi anni a riempire i tribunali di fascicoli aperti a... 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

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