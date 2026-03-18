Referendum Schlein | Dal governo prova muscolare contro la Carta costituzionale

Elly Schlein ha dichiarato che il governo di destra ha tentato di mostrare forza sulla Costituzione attraverso il referendum sulla giustizia. Durante un'intervista a

AGI - "Il governo di destra - spiega Elly Schlein, in un'intervista a 'Rinascita' parlando del referendum sulla giustizia - ha voluto fare una prova muscolare sulla Costituzione. In sede parlamentare l'abbiamo contrastata segnalando gli errori macroscopici, le contraddizioni, le lacune di una riforma sbagliata e dannosa. Questa riforma costituzionale è uscita dal Parlamento esattamente come ci è entrata: il governo l'ha blindata e non hanno accettato di cambiare nemmeno una virgola, non hanno accolto alcuna modifica, né delle opposizioni, né dai parlamentari della maggioranza. Non era mai accaduto nella storia della Repubblica, un metodo grave e inaccettabile. 🔗 Leggi su Agi.it

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Referendum, ecco il dossier del governo sui magistrati che “non pagano”. L’elenco. I 25 casi che Meloni e dirigenti di FdI usano nei comizi sui giudici (molti per il No) che non pagano e hanno valutazione positiva. @paolofrosina @salvini_giacomo x.com