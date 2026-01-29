Dumping contrattuale nel turismo Merlo Uiltucs | È un furto di salario e di vita Colpisce soprattutto giovani e donne

Il dumping contrattuale nel settore del turismo colpisce duramente giovani e donne. Secondo il rappresentante della Uiltucs, Merlo, si tratta di un vero e proprio furto di salario e di vita. La questione riguarda soprattutto le condizioni di chi lavora in questo settore, dove spesso si abbassano i salari e si compromette la dignità dei lavoratori. Merlo denuncia che questa pratica mette a rischio non solo i diritti, ma anche la libertà di chi lavora, in contrasto con i principi sanciti dalla Costituzione italiana.

Roma, 29 gennaio 2026 – “ Il dumping è un pericolo? Sicuramente lo è per le lavoratrici e i lavoratori che rappresentiamo, e lo è nel rapporto con la dignità e la libertà che si affermano a partire dall’articolo 36 della Costituzione. Lo è perché punta a distruggere la dignità e la libertà delle persone”. Con queste parole Samanta Merlo, segretaria nazionale Uiltucs, è intervenuta oggi a Bologna al dibattito promosso da Federalberghi dal titolo “Il dumping contrattuale nel settore turismo: quali rischi per le imprese?”. Merlo ha evidenziato come il dumping contrattuale rappresenti “un pericolo per le imprese nella misura in cui genera concorrenza sleale ”, perché “per le imprese che lo praticano il dumping corrisponde all’illegalità, è come stare su un crinale e scegliere una scorciatoia illecita”. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

