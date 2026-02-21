Nero Norcia inaugurazione nel segno di san Benedetto e dell' Europa

Nero Norcia ha aperto le sue porte con una cerimonia che celebra san Benedetto e il legame tra Norcia e l’Europa. La manifestazione, alla sua 62ª edizione, mette in risalto come le tradizioni e le radici di questo territorio possano ispirare nuove speranze per il futuro. Durante l’evento, sono stati coinvolti artigiani locali e giovani provenienti da tutta Europa, pronti a valorizzare il patrimonio culturale e storico della zona. La festa continua con un programma ricco di iniziative.

"L'Europa e Norcia sono indissolubilmente legate da san Benedetto. La 62esima edizione di Nero Norcia dimostra quanto l'identità e le radici di questo territorio possano dare un futuro non solo alla rinascita di questi luoghi ma anche alle future generazioni che qua vorranno provare a operare. Le opportunità sono tante, dalla ricostruzione alle opportunità di sviluppo in particolare con la politica di coesione; abbiamo un commissario europeo italiano alla coesione, questa può essere una filiera che può dare risposte ed essere utile alle persone che vivono nei luoghi della nostra identità e della nostra memoria".