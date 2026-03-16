Nostalgia anni ‘90 | vi ricordate i 5ive? A Milano l’8 luglio la reunion della mitica boy band inglese

Il 8 luglio a Milano si terrà la reunion dei 5ive, la popolare boy band inglese degli anni ’90. Ritchie Neville, Scott Robinson, Sean Conlon, Abz Love e Jason “J” Brown saranno presenti all’evento. La band, molto apprezzata in quel periodo, tornerà a esibirsi insieme dopo diversi anni. L’iniziativa ha attirato l’attenzione dei fan di tutto il mondo e si svolgerà in città.

Milano, 16 marzo 2026 – Ritchie Neville, Scott Robinson, Sean Conlon, Abz Love e Jason “J” Brown. Se avevate in cameretta il loro poster probabilmente siete state adolescenti alla fine degli anni Novanta e – altrettanto probabilmente – dovreste segnare in agenda una data: l’8 luglio, giorno i cui i 5ive saranno in concerto al Parco della Musica di Milano, la nuova area spettacoli a Segrate progettata da Unipol Arena. La reunion della band inglese di "Keep On Movin'", "When The Lights Go Out", "If Ya Gettin' Down" e "Everybody Get Up" sarà l’unica opportunità in Italia per (ri) vedere la band al completo. Un’occasione da non perdere nel pieno di questa fase di nostalgia dei mitici anni Novanta. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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