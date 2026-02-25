Sanremo 2026 Bambole di Pezza chi sono | la band femminista la reunion il messaggio del brano

(Adnkronos) – Bambole di Pezza sono tra i 30 big concorrenti al Festival di Sanremo 2026. La band musicale femminista è in gara alla kermesse canora con il brano 'Resta con me'. Una delle realtà più rappresentativa della scena rock pop-punk italiana. Le Bambole di Pezza sono nate a Milano nel 2002 inizialmente sotto contratto con Tube Records. Da sempre si sono distinte per i temi forti legati al femminismo, alla parità di genere e alla lotta contro la violenza sulle donne. Oggi il gruppo è composto da: Cleo per la voce. Morgana, chitarra solista. Dani, cori e chitarra ritmica. Xina, batteria e cori. Kaj, basso e cori. Il debutto arriva con 'Crash Me', un album che permette alla band di intraprendere una lunga tournée. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

SANREMO | Polemica tra le Bambole di Pezza e un giornalista: "Femminista parola importante". Il botta e risposta in conferenza stampa

