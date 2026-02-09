boga impatto devastante col mondo juve assist e sprint che possono tornare utili

La Juventus potrebbe aver trovato un’arma inaspettata in attacco. Jeremie Boga sta già facendo parlare di sé, grazie a un assist e a uno sprint che potrebbero fare la differenza in questa stagione. La sua presenza ha portato entusiasmo tra i tifosi, anche se alcuni tifosi si chiedono se sia abbastanza per cambiare le sorti della squadra. Intanto, i dirigenti bianconeri valutano come sfruttare al meglio le sue qualità, senza lasciarsi sfuggire questa occasione.

Da colpo di contorno a potenziale crack, le idee attorno a Jeremie Boga rischiano di essere già cambiate con i bianconeri che potrebbero aver fatto un colpo davvero interessante. L’esterno d’attacco è stato lanciato ieri come mossa della disperazione di Luciano Spalletti, sotto 2-1 contro la Lazio e con poche idee là davanti. Il ragazzo è stato decisivo con l’assist per il gol nel finale di Pierre Kalulu. (ANSA) JuveLive.it A lungo nella sessione di riparazione di gennaio i bianconeri avevano avuto l’intenzione e la voglia di prendere un vice per Yildiz, spremuto e senza una valida alternativa là davanti. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

