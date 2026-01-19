Bayern Monaco impatto mostruoso di Kane in Baviera | gol assist ma non solo Dentro ai numeri da record di queste stagioni per l’inglese
Harry Kane sta lasciando un'impronta significativa al Bayern Monaco, con prestazioni che vanno oltre i semplici gol e assist. I numeri record delle sue stagioni in Baviera testimoniano il suo impatto costante e determinante nel team. Un’analisi dei dati evidenzia come l’inglese stia contribuendo in modo determinante alla crescita e ai successi del Bayern.
Leggi anche: Union Berlin-Bayern Monaco (sabato 08 novembre 2025 ore 15:30): formazioni, quote, pronostici. Kane in gol a sigillare la vittoria bavarese
Il Bayern Monaco ne fa 5 fuori casa anche alla terza in classifica dopo aver sofferto parecchio nel primo tempo. 71 gol in 18 partite (media 3,94). Kane 21 gol solo in campionato! x.com
